Yakınları haber alamadı: Cesedi ve motosikleti bulundu
Aydın'da, tarlasına gitmek üzere yola çıkan ve bir daha haber alınamayınca yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu çiftçi Recep Ardıç’ın (28) sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşayan, 2 çocuk babası Recep Ardıç, motosikletiyle Yamalak Mahallesi'ndeki tarlasına gitmek üzere yola çıktı.
Ardıç'ın akşam eve dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
Jandarma ekipleri, Ardıç'ın yakınlarının da katılımıyla bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.
Ardıç'ın motosikleti, tarlasına giden yol üzerindeki DSİ'ye ait sulama kanalında bulundu. Bunu üzerine çalışmalar, burada yoğunlaştırıldı.
İçinde 1 buçuk metre su bulunan kanalda Ardıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Motosikletiyle sulama kanalına uçtuğu sanılan Ardıç'ın cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, soruşturma başlattı.
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