Fatih'te yol verme tartışması: Otomobilin aynasını ve camını kırdı!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 09:06

Güncelleme: 25.04.2023 - 09:06

Vatan Caddesi'nde önceki gün saat 16.00 sıralarında; Muhammed Ali Ertekin, 34 RM 4806 plakalı otomobili ile Haliç Köprüsü'nden Edirne istikametine doğru giderken, emniyet şeridinden gelen ve içinde 2 kişinin olduğu 06 BCS 460 plakalı otomobil tarafından sıkıştırıldı.

KÜFÜR ETTİ, CAMI VE AYNAYI KIRDI

Ertekin, kendisini uyaran sürücüyü uyararak yoluna devam etti. Ertekin'i takip eden sürücü Vatan Caddesi'nde Ertekin'in önünü kesti. B. Ö. adlı sürücü, Ertekin'e küfür ederek otomobilinin camını ve aynalarını kırdı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırıya uğrayan Ertekin, yaşananları cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi. Saldırıya uğrayan Ertekin, polis merkezine giderek kendisine saldıran sürücüden şikayetçi oldu.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Ertekin'e saldıran sürücü B. Ö.'yü gece saatlerinde yakaladı.

"BUNUN GİBİ MAGANDALAR TRAFİKTEN MEN EDİLSİN"

Saldırıya uğrayan Muhammed Ali Ertekin yaşadıklarını anlattı.

Ertekin, "Haliç Köprüsünde sağ şeritte seyrederken, bir araç emniyet şeridinden önüme kırdı. Yaklaşık 100 metre ileride el kol hareketi yaparak neden yol vermiyorsun dedi. Bende 'senin sağdan geldiğini görmedim' dedim. Bu vatandaşlar demeyeceğim magandalar diyeceğim. Önümü kestiler baktım bu insanlar kötü insanlar yoluma devam ettim. Vatan Caddesi'ne geldim ben arkama hiçbir şekilde bakmadım. Bunlar arkamdan gelmişler tekrar önümü kestiler. Bu sefer araçtan inerek kapımı açtılar. Beni darbetmeye başladılar. Ben olayın daha fazla büyümemesi için aracımdan inmedim hiçbir şekilde" dedi.

Ertekin şöyle konuştu:

"Bu şehir magandası beni ve aracımı darbetti. Aynalarımı kırdılar, camımı patlattılar, plakamı söktüler. Bende kendilerine şikayetçi olacağımı söyledim. Git nereye şikâyet edersen et hakaretler ettiler. Bende gerekli mercilere şikâyette bulunmaya geldim. Bu ve bunun gibi magandaların trafikten men edilmesi için elimden geleni yapacağım. Cep telefonum ile görüntü çektim. Aslında birkaç dakika öncesini çekemedim. Aracımın kapısını açtığı beni darp ettiği anlar da oldu. Ben daha sonrasında elime telefonu alıp çektim."