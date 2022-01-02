Fatma Şahin tokada sessiz kalmıştı: Maratonu dahi yandaşa verdi

02 Ocak 2022 Pazar, 09:18

Eski Habertürk yazarı ve Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın İHA çalışanı Ahmet Demir'e şiddet uygulamasına göz yummasıyla tepkilere neden olan AKP'li Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bir ihalesi daha yabancıya gitmedi.

AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü kapsamında 19 Aralık Pazar günü “Gazi Yarı Maratonu ve 10 kilometre koşusu” adı altında bir etkinlik düzenledi.

RANT MESAFE TANIMAMIŞ

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu organizasyon için de 1 Aralık 2021 tarihinde “3'üncü Gazi Yarı Maratonu Hizmet Alımı İşi” adı altında da bir ihale düzenledi. Sadece iki şirketin katıldığı ihaleyi 641 bin 505 TL teklif veren İstanbul merkezli Bilir Turizm ve Danışmanlık Şirketi’nin aldığı açıklandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, yüzbinlerce liralık ihaleyi alan İstanbul merkezli şirketin sahibi de tanıdık çıktı. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde şirketin sahibinin Ali Bilir olduğu ifade ediliyor.

Bilir, 28 Mart 2004 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerine girerek Beykoz Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi seçildi ve Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı. Bilir, 2011 yılındaki genel seçimlerde de AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu.

7 YILDA 85 İHALE ALDI

Ali Bilir’in sahibi olduğu Bilir Turizm ve Danışmanlık Şirketi, kamu kurumları ile AKP'li belediyelerden 2015 ile 2021 yıllarını kapsayan 7 yıllık dönemde tam 85 ayrı ihale aldı. Bu 85 ihalenin toplam bedeli ise 102 milyon TL’yi buluyor. Şirketin ihale aldığı kamu kurumları arasında valilikler, emniyet müdürlükleri, üniversiteler, AKP’li belediyeler ve bu belediyelerin şirketleri, hastaneler ile il sağlık müdürlükleri gibi çok sayıda kamu kurumu yer alıyor.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Muharrem Sarıkaya, Habertürk TV'de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le röportaj yaptığı sırada İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı.

Şahin'in o anlarda sessiz kalması ve yayına devam etmesi tepki çekmişti.