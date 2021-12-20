Nilgün Belgün'den Fatma Şahin'e sert tepki

20 Aralık 2021 Pazartesi, 15:26

Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayın çekimi sırasında İHA muhabiri Ahmet Demir'e attığı tokat tepki çekmişti.

Öte yandan hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya devam eden ve programın sonunda da Muharrem Sarıkaya'ya ‘Sizi seviyoruz’ diyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e de tepkiler geldi.

Şahin'e bir tepki de oyuncu Nilgün Belgün'den geldi.

Nilgün Belgün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "40 yıllık oyuncuyum, karşımdaki insan bu hareketleri yaparken bir şey olmamış gibi bu kadar rahat konuşmama devam edemezdim" ifadesini kullandı.



