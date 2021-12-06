Fatura yurttaşa kesilecek: 32 milyon haneye kötü haber

06 Aralık 2021 Pazartesi, 08:27

Yılbaşından itibaren kademeli tarifeye geçecek olan elektrik piyasasında, hanelerin elektrik faturaları artacak. Yeni düzenlemeye göre aylık elektrik tüketimi 110-130 TL civarında olan aboneler, indirimli tarifeden yararlanacak.

Toplam 38 milyon adet olan mesken abonelerinin içinde bu tutarda tüketim yapanların sayısı ise 6 milyonu buluyor. Geriye kalan 32 milyon abone ise döviz kurları nedeniyle maliyeti katlanarak artan elektriği doğrudan faturasında görecek. Bu aboneler hem elektrik maliyetini hem de işletme zararlarını da sübvanse edecek. Şu ana kadar bu maliyet sanayi elektriğine yansıtılıyordu.

ESKİ POLİTİKA BİTTİ

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, Kilovatsaat (kWh) başına elektrik üretim maliyetlerinin neredeyse 1 TL'ye çıktığını söyleyen Enerji Piyasaları Uzmanı Çağada Kırım, kWh başına işyerlerinin 70 kuruş, evlerin ise 47 kuruş ödediğini belirtti. Üretim ve satış bedelleri arasında büyük bir uçurum bulunduğunu anlatan Kırım, “Çok ciddi zamlar birikti. Evleri işyerlerinden fonlayamıyorlar artık, o iş bitti” dedi.

PAHALI ELEKTRİK ENFLASYON SEBEBİ

Elektrikte zamlardan artık kaçılamayacağını belirten Çağada Kırım, “Hiçbir zaman maliyetle satış arasında böyle bir fark olmamıştı. BOTAŞ'ın geçen ay yüzde 50 yaptığı zam döneminde dolar kuru 9 TL'ydi. 13 TL olduğu zaman makas açılacak” dedi. Sanayinin pahalı tükettiği elektriğin vatandaşa enflasyon olarak döndüğünü anlatan Kırım, “Ev dışı elektrik fiyatlarının artışı direkt olarak son kullanıcının ürünlerine yansıyor. Hatta pek çok sektörde bu artış birkaç kat uygulanıp, son tüketicinin daha pahalı ürünleri almasına neden oluyor” diye konuştu.

YÜKSEK KULLANAN ÖDEYECEK

Evlerde kullanılan elektriği işyerlerine sübvanse etmenin ortadan kalkacağını ifade eden Çağada Kırım, yüksek kullanım yapanın bedelini ödeyeceğini söyledi. En büyük abone grubunun evler olduğunu hatırlatan Kırım, “Burada pahalı değil de olması gereken ödenecek” dedi.