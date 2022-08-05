Feci kaza... Fındık toplamaya giden aileleri taşıyan minibüs, TIR'la çarpıştı: 14 yaralı
İstanbul’dan Ordu’ya fındık toplamaya giden ailelerin bulunduğu minibüsün Samsun’da TIR'a arkadan çarptığı kazada 2’si ağır 14 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Samsun’un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu Gelemen mevkisinde; İstanbul’dan fındık toplamak için Ordu’nun Akkuş ilçesine gidenleri taşıyan Halil Akbulat idaresindeki 34 BVH 083 plakalı minibüs, önünde seyir eden Ali İhsan Yüksel yönetimindeki 34 DYZ 801 çekici ve 34 KE 3347 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada, minibüs sürücüsü Halil Akbulat ile birlikte minibüste aralarında çocukların da bulunduğu toplam 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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