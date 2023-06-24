Feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı!

Kars Digor'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 24.06.2023 - 17:39
Feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı!
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Kars'ın Digor ilçesine bağlı Halıkışlak köyü mevkiinde, U.G.D.'nin kullandığı 42 AEN 38 plakalı otomobil, karşı yönden gelen E.A. idaresindeki 34 GAG 15 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle E.A.'nın kullandığı araç devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kars ve Iğdır'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan Kars-Iğdır kara yolu, yaralıların hastanelere kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.


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