Feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı!
Kars Digor'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı.
Kars'ın Digor ilçesine bağlı Halıkışlak köyü mevkiinde, U.G.D.'nin kullandığı 42 AEN 38 plakalı otomobil, karşı yönden gelen E.A. idaresindeki 34 GAG 15 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle E.A.'nın kullandığı araç devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kars ve Iğdır'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan Kars-Iğdır kara yolu, yaralıların hastanelere kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kavgasız değişim' çekişmesi
- Rusya'da 'silahlı ayaklanma' çağrısı
- Bankalar Birliği'nden kritik açıklama
- Mehmet Şimşek'ten 'kara para' açıklaması
- Tarihi kurultay... Meral Akşener: 'En büyük pişmanlığım'
- Bu artış çok dikkat çekici
- Putin'den ilk açıklama!
- Erdoğan'a sert tepki: Ulan tırnağı olamazsın sen onun
- En vurucu ifadesi: 'Akşener o cümleyi defalarca söyledi'
- Tanıklarla birlikte sıfır noktasından Tarsus kazısı