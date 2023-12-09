Feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 09.12.2023 - 21:53
Feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı
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Ardahan-Kars karayolu Nebioğlu Kavşağı'nda F.K. idaresindeki 34 CYJ 188 plakalı otomobil, M.N.'nin kullandığı 36 AAP 163 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki M.C.N. ve S.N. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


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