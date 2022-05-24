Feci kaza: Otomobil ile kamyon çarpıştı, ölü ve yaralılar var
Kayseri’de asfalt yüklü kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Kayseri-Niğde kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 38 AGD 439 plakalı otomobil, asfalt yüklü 38 BY 342 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada, otomobilde bulunanlardan 3 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hastanede tedaviye alınan 1 kişinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Video Haberler
- İzmir'de 237 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı
- Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı
- Avcılar’da sırtına zıpkın saplanan yaralı hastaneye kald
- Taksim'de İngiliz turisti bıçaklayıp gasbettiler!
- Müjdeyi duyurdu: 25 yıllık trafik çilesi sona erdi
- Ahşap fabrikasında patlama: 2 işçi yaralı
- Kuran kursunda çocuklara sopa
- 17 yaşındaki Rabia'nın şüpheli ölümü
- Saat Kulesi'nde 'betona gömülü' tarih çıktı
- İstanbul'da feci kaza: Kafa kafaya çarpıştılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Muhalefet adayı, Erdoğan ile arayı açtı!
- Bardağı fırlatmıştı! Selçuk Tepeli yayını böyle açtı
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!
- Johnny Depp - Amber Heard davasında 'Türkiye' ayrıntısı
- 'Üçüncü ittifak geliyor, sıkı dursunlar'
- Hamdi Alkan duyurdu: Billur Kalkavan'dan üzen haber
- İkinci turdaki oy tercihini değiştirdi!
- 'Yeşil ceket giymekle...'
- 'Bugün bir dosya getirdiler...'