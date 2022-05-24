Hastane yolunda kaza: Anne-oğul öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, kamyonetle çarpışan hafif ticari araçtaki sürücü Bedir Şahan Aşık (21) ile annesi Nurten Aşık (52) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Anne ile oğlunun, muayene için hastaneye gittikleri öğrenildi.

DHA
24 Mayıs 2022 Salı, 12:26
Hastane yolunda kaza: Anne-oğul öldü
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Kaza, 24 Mayıs Salı günü sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Bedir Şahan Aşık'ın kullandığı 06 SN 9067 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak Metin Kocabıyık yönetimindeki 52 BR 247 kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Hafif ticari araçtaki sürücü Bedir Şahan Aşık ve yanındaki annesi Nurten Aşık, yaşamını yitirdi. Yaralanan kamyonet sürücüsü Metin ile akrabası Ahmet Kocabıyık da ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bedir Şahan Aşık'ın, annesini muayene randevusu için aracıyla hastaneye götürmek üzere yolda olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Hastane kaza trafik kazası Ordu

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