Gaziantep’te inşaat çöktü: 2 işçi enkaz altında kaldı!
Gaziantep'te inşaatı devam eden bir binada beton dökümü sonrası çökme meydana geldi. Çökme sonucu 2 işçi enkaz altında kaldı.
Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Sacır Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yapımı devam eden 3 katlı binada beton dökümü sonrası çökme meydana geldi.
Çökme sonucu 2 işçi enkaz altında kaldı. Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler göçük altında kalan 2 işçiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan 1’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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