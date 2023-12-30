Gaziantep’te inşaat çöktü: 2 işçi enkaz altında kaldı!

Yayınlanma: 30.12.2023 - 15:10

Güncelleme: 30.12.2023 - 15:10

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Sacır Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yapımı devam eden 3 katlı binada beton dökümü sonrası çökme meydana geldi.

Çökme sonucu 2 işçi enkaz altında kaldı. Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler göçük altında kalan 2 işçiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan 1’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlatıldı.