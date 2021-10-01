Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

01 Ekim 2021 Cuma, 12:16

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geçen sezon play-off oynayan ancak Dörtlü Final'e çıkamayan sarı-lacivertli takım, sezonu sahasında açacak.

Yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic yönetiminde sezona başlayan Fenerbahçe, ilk hafta mücadelesinde Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşı karşıya gelecek.

GUDURIC YOK, BARTHEL MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamaya göre ise sakatlığı bulunan Marko Guduric takım idmanlarına başlasa da bu akşam eski takımına karşı forma giyemeyecek. Dizinde ağrı bulunan Danilo Barthel’in oynama durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

13.BULUŞMA

Fenerbahçe ile Kızılyıldız, Turkish Airlines EuroLeague'de 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 12 müsabakanın 10'unu sarı-lacivertli takım kazanırken, 2'sinden Sırbistan temsilcisi galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, Kızılyıldız ile İstanbul'da oynadığı 6 maçı da kazandı.