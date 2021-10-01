Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'de 2021-2022 sezonunun ilk maçında bu akşam 20.45'te Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geçen sezon play-off oynayan ancak Dörtlü Final'e çıkamayan sarı-lacivertli takım, sezonu sahasında açacak.
Yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic yönetiminde sezona başlayan Fenerbahçe, ilk hafta mücadelesinde Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşı karşıya gelecek.
GUDURIC YOK, BARTHEL MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK
Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamaya göre ise sakatlığı bulunan Marko Guduric takım idmanlarına başlasa da bu akşam eski takımına karşı forma giyemeyecek. Dizinde ağrı bulunan Danilo Barthel’in oynama durumuna ise maç saatinde karar verilecek.
13.BULUŞMA
Fenerbahçe ile Kızılyıldız, Turkish Airlines EuroLeague'de 13. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında daha önce oynanan 12 müsabakanın 10'unu sarı-lacivertli takım kazanırken, 2'sinden Sırbistan temsilcisi galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, Kızılyıldız ile İstanbul'da oynadığı 6 maçı da kazandı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Vakalar artarsa okullar kapatılır mı?
- Kaymakam Faruk Saygın hakkında Valilik harekete geçti
- 'Bu gece yüzde 15 zam açıklanacak'
- Kılıçdaroğlu'nun o buluşması rahatsız etti
- 6 muhalefet partisi bakanlar konusunda anlaştı
- Diyanet’in başına Alevi birini getirelim” çıkışı
- LPG’ye büyük zam! Pompa fiyatına yansıyacak
- Doğalgaza da zam!
- Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi
- Haberimizi Sayıştay doğruladı, Koca istifaya çağrıldı