Fenomen Kübra Aykut'un ölümünde dikkat çeken 'Dilan Polat' ayrıntısı

Yayınlanma: 24.09.2024 - 10:17

Güncelleme: 24.09.2024 - 10:17

İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede, iddiaya göre "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan TikTok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti.

Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

“İNTİHAR NOTU BIRAKTI” İDDİASI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Kübra Aykut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Aykut'un naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Aykut'un ölmeden önce “Çevremi mutlu ettim, kendimi mutlu edemedim. Ben bu dünyadan gidiyorum" notu bıraktığı öne sürüldü.

SON VİDEOSUNDA NE DEDİ?

Kübra Aykut'un ölümünde 6 saat önce yaptığı paylaşımda ise, “Enerjimi topladım ama kilomu toplayamıyorum. Bugün 44 kiloya düştüğümü gördüm. Her gün bir kilo geriye gidiyorum, bunu nasıl başarıyorum bilmiyorum. Yemek yiyemiyorum, internetten karışım buldum onları içiyorum artık. Haftaya 40 kiloya düşeceğim, bana yardım etmeniz lazım” ifadelerini kullandı.

'SEVGİLİSİ DİLAN VE ENGİN POLAT'IN AVUKATI' İDDİASI

Öte yandan Kübra Aykut'un sevgilisinin Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya olduğu ileri sürüldü.

DİLAN POLAT HASTANEYE GELDİ

Yaşanılan olayın ardından sosyal medya fenomeni Kübra Aykut özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Durumu öğrenen Dilan Polat naaşın bulunduğu hastaneye geldi. Bir süre hastanede bekleyen Polat, konuyla ilgili polis ekiplerinden ve hastaneden bilgi aldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.