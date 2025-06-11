Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada ek 'bilirkişi raporu' kararı!

Manisa'da 6 Haziran gecesi saat 23.35 sıralarında evindeki havuzda meydana gelen arızayı kontrol etmek amacıyla makine dairesine inen Başkan Ferdi Zeyrek, burada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi sürerken olaydan yaklaşık 65 saat sonra hayatını kaybetmişti.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ilk bilirkişi raporu savcılığa ulaştırıldı. Raporda yer alan tespitler doğrultusunda, havuzun bakımını yaptığı belirlenen Y.Ö. ile kaçak akımı bildirmediği iddia edilen A.S. şüpheli olarak gözaltına alındı.

Öte yandan, ilk raporun ardından olayla ilgili daha kapsamlı bir teknik değerlendirme yapılması için ek bir bilirkişi raporu daha hazırlanacağı öğrenildi. Bilirkişi heyetinde yer alan uzmanların Zeyrek’in konutunda yeniden keşif yapacağı, bu keşif doğrultusunda daha detaylı ek bir teknik rapor sunacağı öğrenildi.

İlk bilirkişi raporundaki değerlendirmelere göre; kazanın meydana geldiği noktada yaklaşık 68-80 volt arasında dalgalanan bir elektrik akımının ölçüldüğü, 50 volt üstünün öldürücü etkisinin bulunduğu, olay sırasında zeminin ıslak ve nemli olduğu Başkan Zeyrek’in ise çıplak ayakla bu alanda bulunduğu belirlendi.

Olayın yaşandığı alanda bulunan motor pompasında bir arıza olduğu, bu pompada daha önce filtre sistemine yönelik bir işlem yapıldığı, elektrik sistemlerinde yer alması gereken koruma cihazlarının korozyona uğraması sebebiyle işlevini yitirdiği, ana daire girişinde ise herhangi bir koruma önleminin olmadığı öğrenildi.