5.12.2025 15:24:00
DHA
Fergio House'un 'adliyede helikopter' paylaşımına soruşturma!

'MR.fergio' hesabından adliyeye helikopterle giriş yapıldığı yönündeki paylaşımlar üzerine 'yanıltıcı bilgi yayma' soruşturması başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 04 Aralık'ta 'mr.fergio' isimli sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Adalet Sarayı yerleşkesine helikopter aracılığıyla ulaşım sağlandığına yönelik paylaşımına dair soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, söz konusu hesapta 'gerçek dışı ve halkı yanıltmaya' yönelik paylaşımlar yapıldığı, ayrıca ilgili paylaşımların başka sosyal medya hesapları tarafından da dolaşıma sokulduğunun tespit edilmesi üzerine; 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'  suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

