Feridun Sinirlioğlu kimdir?
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Uygur Türkü insan hakları savunucuları ile sivil toplum örgütlerinin de katıldığı BM Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda bir konuşma yaptı. Feridun Sinirlioğlu kimdir?
Feridun Hadi Sinirlioğlu, 30 Ocak 1956 yılında Görele'de doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını da Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.
FERİDUN SİNİRLİOĞLU DİPLOMATİK KARİYERİ
1982 yılında önce Personel Dairesi'nde sonra da Çok Taraflı Kültür İşleri Dairesi'nde Aday Meslek Memuru olarak görev yaptı. Aynı yıl askerlik nedeniyle görevinden ayrıldı. 1983 yılında Çok Taraflı Kültür İşleri Dairesi'nde Aday Meslek Memuru, Üçüncü Katip, 1985 yılında Lahey Büyükelçiliği'nde İkinci Katip, Başkatip, 1988 yılında Beyrut Büyükelçiliği'nde Başkatip, 1990 yılında Yunanistan Dairesi'nde Başkatip, 1990 yılında İkili Siyasi İşler Müsteşar Yardımcılığı'nda Başkatip, 1991 yılında Müsteşar Danışmanı, 1992 yılında Başbakan Dışişleri Danışmanı, 1992 yılında TURKUNO Daimi Temsilciliği'nde Müsteşar olarak görev yaptı.
Çeşitli diplomatik görevlerin ardından 2 Eylül 1996 - 15 Eylül 2000 arasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevini yürüttü. 15 Eylül 2000 - 1 Temmuz 2002 yılları arasında Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, 1 Temmuz 2002 - 15 Ocak 2007 yıllarında Tel Aviv Büyükelçiliği yaptı. 24 Ocak 2007 - 21 Ağustos 2009 arasında İkili Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 21 Ağustos 2009 tarihinden Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı. 15 Ekim 2016 tarihi itibarıyla Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak görev yapmaktadır.
FERİDUN SİNİRLİOĞLU'NUN EŞİ KİM?
Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu ile evli olup iki çocuk sahibidir.
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