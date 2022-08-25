Sanatçılardan festival yasaklarına tepki: 'Gençlerden korkmayın'

25 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

Yaşam tarzına müdahale tartışmaları iptal edilen MilyonFest Fethiye ile bir kez daha gündeme geldi. Dört ayda 14 festival ve konser birbiri ardına iptal edildi. Son olarak Türkiye’nin en büyük müzik festivalleri arasında yer alan ve bu yıl da 1-4 Eylül tarihleri arasında ikincisi düzenlenmesi planlanan MilyonFest için iptal kararı çıktı. Muğla Valiliği yasak kararının Fethiye Kaymakamlığı tarafından alındığını belirtti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, “Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz?” sözleriyle tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya paylaşımına yine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Soylu, “SSK (eski) genel müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş Çok korkmuşlar (!) Festival adı altında bir dizi sahtekârın gayri kanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez. Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba” dedi.

"DÜNYA DEĞİŞİYOR"

Çok sayıda sanatçı ve yurttaş iptal kararlarına tepki gösterdi. Moğollar grubunun solisti ve Türk müziğinin efsane isimlerinden Cahit Berkay, “Hayatım boyunca gördüğüm hükümetlerin hepsi gençlerden korktular. Bu festivalleri yasaklayanlara en güzel dersi kendi çocukları verecek, belki de veriyor. Zira dünya değişiyor, hiçbir yasak Z kuşağını ikna etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

"ÜLKE ÇÖLE DÖNÜŞECEK"

Organizatör Serkan Fidan da Soylu’nun açıklamalarına tepki gösterdi. Fidan, “Şahsen bu iptal kararlarına katkısı olan herkese mevcut iktidar bir seçim daha kazanırsa ülkenin nasıl bir çöle dönüşeceğini bütün Türkiye’ye gösterdikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sanatçı Erdal Güney ise sanatçıların bu gibi iptal kararlarında örgütlü mücadele vermesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti: “Hukuk dışı bu uygulamalara itiraz gereklidir. Sanatçılar bu uygulamalar karşısında şaşırmayı bırakıp örgütlenme olgunluğunu göstermelidir.”