Fethiye’de 22 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Göcek Mahallesi’ndeki trafik denetimleri sırasında günlerce takip ettiği bir kamyonu durdurdu. Kamyonun durmasıyla kasada saklanan 22 düzensiz göçmen mahalle içine dağılarak kaçmaya başladı. Jandarma ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda kaçan göçmenler tek tek toplandı.
Operasyonda organizatör de gözaltına alınırken, yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilecek.
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