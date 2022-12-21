Kırklareli'de 238 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'de son 1 haftada 238 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, son 1 haftada 238 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca organizatörlük yaptığı belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Gözaltındaki 2 organizatörle ilgili soruşturma sürüyor.
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