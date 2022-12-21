Kırklareli'de 238 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'de son 1 haftada 238 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

DHA
21 Aralık 2022 Çarşamba, 17:45
Kırklareli'de 238 kaçak göçmen yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, son 1 haftada 238 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca organizatörlük yaptığı belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Gözaltındaki 2 organizatörle ilgili soruşturma sürüyor.


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