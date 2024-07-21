Fethiye’de dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı

Fethiye’de dolandırıcılık suçundan hapis cezası bulunan şahıs Fethiye’de kıskıvrak yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 12:25
Fethiye’de dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 30 yıl, 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan S.Ç. isimli şahıs Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi’nde Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

S.Ç. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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