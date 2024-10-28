Fethiye'de göçmen kaçakçılığı: 3 tutuklama

Yayınlanma: 28.10.2024 - 17:00

Güncelleme: 28.10.2024 - 17:00

Fethiye ilçesi açıklarında motor yat içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki motor yat durdurulup, içerisindeki 7’si çocuk, 21 kaçak göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanıp, işlem başlatılmıştı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen T.T.; U.Y. ve M. M.D. tutuklanıp cezaevine gönderilirken, C.Y.D.; N.A ve S. Ş. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.