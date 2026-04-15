Feti Yıldız duyurdu... İşte MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni yönetimi

Feti Yıldız duyurdu... İşte MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni yönetimi

15.04.2026 09:48:00
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Feti Yıldız duyurdu... İşte MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni yönetimi

Geçen hafta genel merkez tarafından alınan kararla feshedilen MHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine atanan yeni isimleri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanlığı ve 39 ilçe teşkilatı, geçen hafta parti genel merkezi tarafından alınan kararla tamamen feshedilmişti.

İstanbul teşkilatının yeni kadrosunu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız duyurdu.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"MHP İstanbul İl Başkanı Sn. Volkan Yılmaz’a, İl Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Ahmet Yasak, Sn. Ömer Çölüoğlu, Sn. Mustafa Kemal Dalan, Sn. Mustafa Karaçam, Sn. Burak Arkaz, Sn. Mehmet Çamur, Sn. Hamit Şahinoğlu, Sn. Mustafa Nohut, Sn. Zafer Yalçın ve diğer kardeşlerimize başarılar diliyorum. İ’la-yı Kelimetullah yolunda dualar sizinle olsun."

MHP’de tasfiye dalgası büyüyor: İstanbul’la başladı, tüm Türkiye’ye yayılıyor
MHP’de tasfiye dalgası büyüyor: İstanbul’la başladı, tüm Türkiye’ye yayılıyor MHP lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla İstanbul’un ardından Ankara, İzmir, Samsun, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Trabzon, Tekirdağ ve Mersin teşkilatları için de görevden alma hazırlığı başlatıldı. Kulislerde süreç “Yönter’e destek veren kadroların tasfiyesi” olarak yorumlanıyor.
Belediye operasyonlarında Cumhur İttifakı içinde temkinli tablo: MHP’de ‘çekimser’ rahatsızlık
Belediye operasyonlarında Cumhur İttifakı içinde temkinli tablo: MHP’de ‘çekimser’ rahatsızlık CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar sürerken, Cumhur İttifakı içinde operasyonlara farklı pencerelerden bakıldığı ileri sürüldü. MHP içinde bazı isimlerin süreç karşısında “çekimser” bir tutum sergilediği, özellikle kayyum uygulamalarının MHP kanadında rahatsızlık yarattığı ifade ediliyor.
MHP’de kritik kırılma: İstanbul teşkilatı feshedildi
MHP’de kritik kırılma: İstanbul teşkilatı feshedildi Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla MHP’de sert tasfiye süreci başladı. Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in istifasının arkasında “Bahçeli sonrası liderlik hesabı” yaptığı iddiaları olduğu kulislerde konuşulurken, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın İstanbul il ve 39 ilçe teşkilatını tüzük yetkisiyle feshetti. İstanbul İl başkanlığına Volkan Yılmaz atandı. Yönter’e destek verdiği öne sürülen diğer 7 il teşkilatı için de tasfiye hazırlığı yapılıyor.