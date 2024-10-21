FETÖ firarisi başka birinin kimliği ile yakalandı

Nevşehir’de FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, üzerinde başka bir kişiye ait kimlikle yakalandı.

FETÖ firarisi başka birinin kimliği ile yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 11:15

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde; hakkında “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.D. saklandığı ikamette başkasına ait kimlik belgesi ile yakalandı.

A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Etiketler: #FETÖ/PDY #fetö

İlgili Haberler

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
Fethullah Gülen öldü... FETÖ'de bundan sonra ne olacak?

Fethullah Gülen öldü... FETÖ'de bundan sonra ne olacak?
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, kurduğu kumpasın yıl dönümünde öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, kurduğu kumpasın yıl dönümünde öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler