FETÖ'den aranıyordu... İhraç edilen polis memuru yakalandı!

Yayınlanma: 30.09.2023 - 10:32

Güncelleme: 30.09.2023 - 10:37

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen meslekten ihraç polis memuru İsmet Özer’in (54) yakalanması için çalışma başlattı.

OTOMOBİLİNİN İÇİNDE YAKALANDI!

Firari hükümlünün, başka bir ile kaçma hazırlığında olduğunu belirleyen ekipler, Çukurova ilçesindeki adresine operasyon düzenledi.

Adresinde bulunmayan Özer, otoyola giriş yaptığı sırada otomobilinin içinde yakalandı. Özer’in, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özer, önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.