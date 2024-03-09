FETÖ manipüle etti

Yayınlanma: 09.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.03.2024 - 04:00

Cumhuriyet şehitlerinden akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı davasında sanık Levent Göktaş, kendisinin Hablemitoğlu ile MİT Müsteşarlığı için rekabet içinde olduğuna yönelik iddialara ilişkin, “Asker olarak MİT müsteşarlığı için çalışmak abesle iştigaldir” dedi. Göktaş’ın avukatı Ali Soykan ise gazeteci Zihni Çakır’ın savcı Zafer Ergün’ün “ByLock” kullanıcısı olduğu yönündeki iddiaların araştırılmasını istedi.

Ankara’da 22 yıl önce katledilen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı davası dün 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır ile tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek ile Ahmet Tarkan Mumcuoğlu katıldı. Tutuklu diğer sanık Enver Altay SEGBİS ile katıldı. Duruşma kapsamında tarafların savunmaları alındı.

Yurttaşlara çağrı

Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, demokratik düzene inanan yurttaşların bu davaya sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak “Bu dava Necip Hablemitoğlu’nun politik ve akademik kimliğine sahip çıkılınca sona erecektir” diye konuştu. Yargılamanın sonucunun kendileri için bir motivasyon kaynağı olmadığını belirten Barkın, eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın’ın tanık olarak katılmamasını “Ağzından vatan-millet kelimesini düşürmeyen insanların, böyle bir davaya tanık olarak katılmaması tarihe not düşülmeli” sözleriyle eleştirdi. Barkın, AYM Üyesi İrfan Fidan ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’ın dinlenilmesini istedi.

Sanık Levent Göktaş, kendisine yönelik “MİT müsteşarı olmak istemesinden kaynaklı Hablemitoğlu ile rekabet içinde olduğu” iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. Göktaş, TSK’de görev aldığı dönemde MİT müsteşarlığı için çalışma yapmasının olanaklı olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti: “Benim dönemimde MİT müsteşarlığına korgeneral ya da rütbesine denk bir asker seçilirdi.”

Duruşma kapsamında konuşan sanık Göktaş’ın avukatı Ali Soykan, “Bu dosya Emniyet’te yuvalanan bir FETÖ kliği (yasadışı oluşum) tarafından manipüle edildiği için çözülemiyor. Dosyanın ilk başından tanık ifadeleri yönlendirilmiş, manipüle edilmiş” değerlendirmesinde bulundu. Mahkeme duruşmayı 16 Temmuz’a erteledi.