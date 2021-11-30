FETÖ soruşturmasında çok sayıda gözaltı kararı

Ankara merkezli 38 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA
30 Kasım 2021 Salı, 09:21
FETÖ soruşturmasında çok sayıda gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı "mahrem hizmetler" yapılanmasında bulundukları tespit edilen 78 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

54 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara merkezli 38 ilde, FETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 54 şüpheli gözaltına alındı. Firari 24 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.


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