FETÖ soruşturmasında çok sayıda gözaltı kararı
Ankara merkezli 38 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı "mahrem hizmetler" yapılanmasında bulundukları tespit edilen 78 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
54 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ankara merkezli 38 ilde, FETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 54 şüpheli gözaltına alındı. Firari 24 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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