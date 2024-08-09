FETÖ üyeliğinden hükümlü eski başsavcı Zafer Yıldız yakalandı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski başsavcı Zafer Yıldız, İstanbul Bahçelievler’de düzenlenen operasyonla yakalandı.

IHA
Yayınlanma: 09.08.2024 - 11:02
FETÖ üyeliğinden hükümlü eski başsavcı Zafer Yıldız yakalandı
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı dönemde FETÖ üyeliği nedeniyle KHK ile ihraç edilen başsavcı Zafer Yıldız’ın İstanbul’da olduğu istihbaratını aldı.

İstihbarat Şubeye bağlı ekiplerin yaptığı çalışma yöntemi ile Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi savcının Bağcılar’da ‘gaybubet’ diye adlandırılan bir hücre evinde saklandığı tespit edildi. Kılıktan kılığa giren firari örgüt üyesinin kolluk kuvvetlerinden sıyrılmak için üzerinde kimlik bulundurmadığı anlaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda eldeki bilgiler TEM Şube Müdürlüğü’ne aktarıldı. Söz konusu adresi takibe alan terör polisi, geçmiş dönemde Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan ve FETÖ üyeliğinden dolayı 667 Sayılı KHK ile ihraç edilen Yıldız’ın yakalanması için operasyon düzenlendi. Hücre evine yapılan baskında, örgüt mensubu savcı Zafer Yıldız, yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Firari savcı, sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şubeye getirildi. Hükümlü, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. FETÖ’cü savcı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.


Fetullahçı Terör Örgütü haberleri bağcılar haberleri

İlgili Haberler

Oklar hep 'yandaşa' çıkıyor: THY'den İsmailağa Cemaati'ne bedava bilet ayrıcalığı!

Oklar hep 'yandaşa' çıkıyor: THY'den İsmailağa Cemaati'ne bedava bilet ayrıcalığı!
Bilal Erdoğan'ın vakfına kıyak mı yapılıyor? CHP'li Öztürkmen sordu: 'MEB kaç okulu cemaatlere tahsis etti?'

Bilal Erdoğan'ın vakfına kıyak mı yapılıyor? CHP'li Öztürkmen sordu: 'MEB kaç okulu cemaatlere tahsis etti?'
Alevi köyüne cemaat kıskacı: Kaçak kuran kursu yıkımına engel

Alevi köyüne cemaat kıskacı: Kaçak kuran kursu yıkımına engel
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler