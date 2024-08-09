FETÖ üyeliğinden hükümlü eski başsavcı Zafer Yıldız yakalandı

Yayınlanma: 09.08.2024 - 11:02

Güncelleme: 09.08.2024 - 11:24

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı dönemde FETÖ üyeliği nedeniyle KHK ile ihraç edilen başsavcı Zafer Yıldız’ın İstanbul’da olduğu istihbaratını aldı.

İstihbarat Şubeye bağlı ekiplerin yaptığı çalışma yöntemi ile Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi savcının Bağcılar’da ‘gaybubet’ diye adlandırılan bir hücre evinde saklandığı tespit edildi. Kılıktan kılığa giren firari örgüt üyesinin kolluk kuvvetlerinden sıyrılmak için üzerinde kimlik bulundurmadığı anlaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda eldeki bilgiler TEM Şube Müdürlüğü’ne aktarıldı. Söz konusu adresi takibe alan terör polisi, geçmiş dönemde Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan ve FETÖ üyeliğinden dolayı 667 Sayılı KHK ile ihraç edilen Yıldız’ın yakalanması için operasyon düzenlendi. Hücre evine yapılan baskında, örgüt mensubu savcı Zafer Yıldız, yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Firari savcı, sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şubeye getirildi. Hükümlü, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. FETÖ’cü savcı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.