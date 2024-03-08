FETÖ'den aranıyordu... Gardırobun içinden çıktı!

Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda "FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan iki ayrı dosyada toplam 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan şahıs, evde gardırobun içinde saklandığı yerde yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 15:06
FETÖ'den aranıyordu... Gardırobun içinden çıktı!
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından işbirliğiyle yapılan operasyon sonucunda "FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan iki ayrı dosyada toplam 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan R.T. adlı şahıs adli makamlarca alınan arama kararı doğrultusunda Biga ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan R.T.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.


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