FETÖ'den aranıyordu... Gardırobun içinden çıktı!
Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda "FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan iki ayrı dosyada toplam 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan şahıs, evde gardırobun içinde saklandığı yerde yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından işbirliğiyle yapılan operasyon sonucunda "FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan iki ayrı dosyada toplam 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan R.T. adlı şahıs adli makamlarca alınan arama kararı doğrultusunda Biga ilçesinde yakalandı.
Gözaltına alınan R.T.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
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