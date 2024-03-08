FETÖ'den aranıyordu... Gardırobun içinden çıktı!

Yayınlanma: 08.03.2024 - 15:06

Güncelleme: 08.03.2024 - 15:06

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından işbirliğiyle yapılan operasyon sonucunda "FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan iki ayrı dosyada toplam 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan R.T. adlı şahıs adli makamlarca alınan arama kararı doğrultusunda Biga ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan R.T.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.