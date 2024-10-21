FETÖ'den aranıyordu: Sahte kimlikle yakalandı
Nevşehir'de, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen kovuşturma kapsamında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, firari hükümlü A.D. kent merkezinde saklandığı evde sahte kimlikle yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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