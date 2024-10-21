FETÖ'den aranıyordu: Sahte kimlikle yakalandı

Nevşehir'de, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

FETÖ'den aranıyordu: Sahte kimlikle yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 11:23

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen kovuşturma kapsamında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, firari hükümlü A.D. kent merkezinde saklandığı evde sahte kimlikle yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #ceza #firari #hükümlü #fetö

İlgili Haberler

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, kurduğu kumpasın yıl dönümünde öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, kurduğu kumpasın yıl dönümünde öldü
Fethullah Gülen öldü... FETÖ'de bundan sonra ne olacak?

Fethullah Gülen öldü... FETÖ'de bundan sonra ne olacak?
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler