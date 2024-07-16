Hukuk Taban Puanları 2024? Devlet ve Özel Üniversitelerde Hukuk bölümü başarı sıralamaları ne? İstanbul, Marmara, Ankara, Ege Üniversitesi Hukuk bölümü taban puanları
Hukuk Fakültesi taban puanları YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Haziran ayında YKS'ye katılan milyonlarca adayın beklediği sınav sonuçları açıklandı. Peki, Hukuk Taban Puanları 2024? Devlet ve Özel Üniversitelerde Hukuk bölümü başarı sıralamaları ne? İstanbul, Marmara, Ankara, Ege Üniversitesi Hukuk bölümü taban puanları...
YKS puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek adaylar "Hukuk Fakültesi taban puanları 2024" araştırmasına başladı. Binlerce öğrenci aldıkları puan ve sıralamaları doğrultusunda YKS tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, Hukuk Taban Puanları 2024? Devlet ve Özel Üniversitelerde Hukuk bölümü başarı sıralamaları ne? İstanbul, Marmara, Ankara, Ege Üniversitesi Hukuk bölümü taban puanları...
2024 YKS Hukuk taban puanları
Devlet Üniversiteleri
İstanbul Üniversitesi (İstanbul):
Taban Puan: 460,70
Başarı Sıralaması: 4.539
Ankara Üniversitesi (Ankara):
Taban Puan: 471,29
Başarı Sıralaması: 3.242
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul):
Taban Puan: 522,67
Başarı Sıralaması: 340
Marmara Üniversitesi (İstanbul):
Taban Puan: 451,04
Başarı Sıralaması: 6.174
Hacettepe Üniversitesi (Ankara):
Taban Puan: 463,98
Başarı Sıralaması: 4.090
Vakıf Üniversiteleri
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Burslu):
Taban Puan: 525,79
Başarı Sıralaması: 271
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):
Taban Puan: 490,95
Başarı Sıralaması: 1.584
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):
Taban Puan: 489,54
Başarı Sıralaması: 1.662
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):
Taban Puan: 466,08
Başarı Sıralaması: 3.821
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Burslu):
Taban Puan: 452,87
Başarı Sıralaması: 5.791
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):
Taban Puan: 452,17
Başarı Sıralaması: 5.947
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):
Taban Puan: 434,13
Başarı Sıralaması: 10.883
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Burslu):
Taban Puan: 434,25
Başarı Sıralaması: 10.823
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