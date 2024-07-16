Yayınlanma: 16.07.2024 - 14:47

Güncelleme: 16.07.2024 - 14:47

YKS puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek adaylar "Hukuk Fakültesi taban puanları 2024" araştırmasına başladı. Binlerce öğrenci aldıkları puan ve sıralamaları doğrultusunda YKS tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, Hukuk Taban Puanları 2024? Devlet ve Özel Üniversitelerde Hukuk bölümü başarı sıralamaları ne? İstanbul, Marmara, Ankara, Ege Üniversitesi Hukuk bölümü taban puanları...

2024 YKS Hukuk taban puanları

Devlet Üniversiteleri

İstanbul Üniversitesi (İstanbul):

Taban Puan: 460,70

Başarı Sıralaması: 4.539

Ankara Üniversitesi (Ankara):

Taban Puan: 471,29

Başarı Sıralaması: 3.242

Galatasaray Üniversitesi (İstanbul):

Taban Puan: 522,67

Başarı Sıralaması: 340

Marmara Üniversitesi (İstanbul):

Taban Puan: 451,04

Başarı Sıralaması: 6.174

Hacettepe Üniversitesi (Ankara):

Taban Puan: 463,98

Başarı Sıralaması: 4.090

Vakıf Üniversiteleri

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Burslu):

Taban Puan: 525,79

Başarı Sıralaması: 271

Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):

Taban Puan: 490,95

Başarı Sıralaması: 1.584

Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):

Taban Puan: 489,54

Başarı Sıralaması: 1.662

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):

Taban Puan: 466,08

Başarı Sıralaması: 3.821

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Burslu):

Taban Puan: 452,87

Başarı Sıralaması: 5.791

İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):

Taban Puan: 452,17

Başarı Sıralaması: 5.947

İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):

Taban Puan: 434,13

Başarı Sıralaması: 10.883

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Burslu):

Taban Puan: 434,25

Başarı Sıralaması: 10.823