Yunanistan'a kaçarken yakalandılar... 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı!

İpsala ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Şüphelilerin, işlemlerin ardından jandarma ekiplerine teslim edildiği aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 03.10.2023 - 16:43
Yunanistan'a kaçarken yakalandılar... 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı!
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Güvenlik güçleri, Edirne'nin İpsala ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri N.B., A.O. ve S.O.'yu yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.


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