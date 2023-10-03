Yunanistan'a kaçarken yakalandılar... 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı!
İpsala ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Şüphelilerin, işlemlerin ardından jandarma ekiplerine teslim edildiği aktarıldı.
Güvenlik güçleri, Edirne'nin İpsala ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri N.B., A.O. ve S.O.'yu yakalayarak, gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
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