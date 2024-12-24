FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon!
Malatya'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda mahrem sorumlu A.F.E. ile eşi M.E. yakalandı.
Malatya'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Üç aylık planlı bir çalışmanın ardından gerçekleştirilen operasyonda, ‘HalitT' kod adıyla Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nde rütbeli personellerden sorumlu mahrem sorumlusu olan ve 4 farklı Bylock hesabı kullandığı belirlenen A.F.E. ile eşi M.E. yakalanarak gözaltına alındı.
Zanların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: #FETÖ/PDY #Malatya #Operasyon #Terör örgütü
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