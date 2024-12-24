FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon!

Yayınlanma: 24.12.2024 - 15:57

Güncelleme: 24.12.2024 - 15:57

Malatya'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Üç aylık planlı bir çalışmanın ardından gerçekleştirilen operasyonda, ‘HalitT' kod adıyla Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nde rütbeli personellerden sorumlu mahrem sorumlusu olan ve 4 farklı Bylock hesabı kullandığı belirlenen A.F.E. ile eşi M.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Zanların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.