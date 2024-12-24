FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon!

Malatya'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda mahrem sorumlu A.F.E. ile eşi M.E. yakalandı.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon!
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İHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 15:57

Malatya'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Üç aylık planlı bir çalışmanın ardından gerçekleştirilen operasyonda, ‘HalitT' kod adıyla Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nde rütbeli personellerden sorumlu mahrem sorumlusu olan ve 4 farklı Bylock hesabı kullandığı belirlenen A.F.E. ile eşi M.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Zanların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Etiketler: #FETÖ/PDY #Malatya #Operasyon #Terör örgütü

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