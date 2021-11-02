FETÖ'ye 'izdivaç' operasyonu: 8 gözaltı
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından tespit edilen ve Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik olan "İzdivaç" dosyası kapsamında operasyon düzenlendi. 8 kişi gözaltına alındı.
2015-2016 yıllarında yapılacak evliliklere aday gösterilen terör örgütü mensupları ile ilgili BYLOCK yazışmaları bulunan örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Aralarında Boğaziçi ve Dicle Üniversitesi mezunlarının da bulunduğu şüphelilerden 3'ünün 15 Temmuz 2016 hain kalkışması sonrası yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör örgütü mensuplarının evlenmelerine yönelik sözde İzdivaç sorumlularının yapmış olduğu BYLOCK yazışmalarında, evlendirilecek kişilerin boy-kilo gibi fiziksel özelliklerinin yanı sıra kişilikleri ile ilgili ayrıntılı bilgilerin verildiği görüldü. Bazı yazışmalar incelendiğinde ise söz konusu evlendirilecek kişilerin gönüllü bir şekilde bu evlilikleri kabul ettikleri ve örgüte bağlılıklarını "Başı kapalı olanlar başını açabilir, her türlü fedakarlığı yapabilir" şeklinde belirttikleri tespit edildi.
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