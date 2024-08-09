FETÖ’yü öven askerin terfi etmesine emekli Tuğgeneral Babüroğlu’ndan sert tepki: ‘Ordu çökerse, devlet yıkılır’

Yayınlanma: 09.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.08.2024 - 04:00

Canyaş’ın 2015 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Filiz Başkan Canyaş ile birlikte kaleme aldığı, Türkçe ismi “Türkiye’deki resmi ve gayri resmi kurumlar arasındaki etkileşim: Fethullah Gülen cemaati örneği” olan bir makalesi olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu makalede FETÖ okullarına yönelik övgü dolu sözler yer alıyor.





Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, “Ordu önce askerlik andına bağlı kalmalı. Vatana, devlete, millete Atatürk’e ve Cumhuriyete bağlı olmayan, liyakatı olmayan hiç kimse üst rütbeye terfi edilemez” dedi.

Babüroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Ordu ne zaman siyaset ve tarikata bulaşırsa devlete ve millete felaket getirir. Balkan Savaş’ı ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimi buna örnektir. Liyakat sisteminden, askerlik andından, Atatürk ve Cumhuriyet değerlerinden uzaklaşarak siyasi veya dini gerekçelerle birilerinin terfi edilmesi, diğerlerinin emekli edilmesi bu orduyu felakete götürür. Ordu çökerse, devlet yıkılır. Ne vatan kalır ne de makam” ifadelerini kullandı.

'ATATÜRK SİYASETTEN AYIRDI'

1924’te Atatürk’ün hem komutan hem de milletvekili olanların sadece bir görevi seçmelerini isteyerek orduyu siyasetten uzaklaştırdığını ifade eden Babüroğlu, “Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük endişelerinden biri orduya siyaset ve tarikatın bulaşmasıydı. Atatürk bu tehlikeyi çok iyi bildiği için 1924’te orduyu siyasetten ayırmaya başladı” diye konuştu.

