Feyza Altun'dan "küfürlü" doğum günü pastası

Yayınlanma: 27.08.2023 - 17:23

Güncelleme: 27.08.2023 - 17:23

Feminist avukat ve yazar Feyza Altun, sosyal medyada kadınların üniversite okumalarının haram olduğunu söyleyen kullanıcıya tepki gösterdi.

Söz konusu paylaşımı alıntılayan Altun, “Kes sesini a… evladı” ifadelerini kullandı.

Altun'un küfrü sosyal medyada gündem oldu. Birçok haber sitesi tarafından haber servis edildi.

Bunun üzerine Altun da, 36. yaşını kutlamaya hazırlanırken dikkat çeken bir pasta tercihinde bulundu.

Feyza Altun'un yeni yaş gününü için hazırlanan pastanın üzerinde "Feyza Altun küfür etti" şeklinde bir yazı yazdığı görüldü.