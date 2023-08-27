Feyza Altun'dan "küfürlü" doğum günü pastası

Kadınların üniversiteye gitmesinin haram olduğunu söyleyen bir kullanıcıya küfürle karşılık veren Avukat Feyza Altun, kullandığı küfürün gündem olmasının ardından, doğum günü pastasına "Feyza Altun küfür etti" yazısını yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 17:23
Feyza Altun'dan
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Feminist avukat ve yazar Feyza Altun, sosyal medyada kadınların üniversite okumalarının haram olduğunu söyleyen kullanıcıya tepki gösterdi. 

Söz konusu paylaşımı alıntılayan Altun, “Kes sesini a… evladı” ifadelerini kullandı.

Altun'un küfrü sosyal medyada gündem oldu. Birçok haber sitesi tarafından haber servis edildi.

Bunun üzerine Altun da, 36. yaşını kutlamaya hazırlanırken dikkat çeken bir pasta tercihinde bulundu.

Feyza Altun'un yeni yaş gününü için hazırlanan pastanın üzerinde "Feyza Altun küfür etti" şeklinde bir yazı yazdığı görüldü.


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Feyza Altun

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