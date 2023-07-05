Fezlekeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda: Aralarında Kılıçdaroğlu da var!

Yayınlanma: 05.07.2023 - 14:53

Güncelleme: 05.07.2023 - 15:18

Milletvekili seçiminin ardından dokunulmazlıktan yoksun kalan 27. dönem milletvekillerine ait fezlekeler, TBMM Başkanlığı'nca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırılması için Cumhurbaşkanlığı'na iade edildi.

Çoğu eski HDP milletvekillerine ait fezlekeler, Cumhurbaşkanlığı'ndaki işlemin ardından Adalet Bakanlığı'na, buradan da soruşturmaların tamamlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi.

Halen Adalet Bakanlığı'nda bulunan yaklaşık 600 fezlekenin de önümüzdeki günlerde başsavcılığa gönderilmesi bekleniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşan 400 fezleke, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'ndaki tasnifin ardından ilgili soruşturma bürolarına gönderildi.

Arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu eski milletvekillerine ait fezlekelere ilişkin soruşturmalar, Cumhuriyet başsacıvekillerince yürütülecek.

Fezlekeler, "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "kamu görevlisine hakaret" ve "iftira"nın da aralarında bulunduğu farklı suçları kapsıyor.

ESKİ VEKİLLERİN İFADESİNE BAŞVURULACAK

Dosyaların gönderildiği bürolardan sorumlu başsavcıvekilleri, soruşturma kapsamında, yasama dokunulmazlığı olmayan eski milletvekillerinin ifadesine başvuracak. Başsavcılık, yeterli delil elde edilmesi halinde eski milletvekilleri hakkında dava açacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, daha önce de milletvekili seçilemeyenlere ait fezleke aşamasına gelmeyen 350 suç dosyasını işleme koymuştu.