Fikri Sağlar: Yurttaşların gönderdiği yardım kolilerine AKP logosu yapıştırılıyor

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 14:55

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 16:09

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ile yönelik yurttaşların yardım kampanyaları devam ederken, skandal bir görüntü ortaya çıktı.

Yurttaşların deprem bölgelerine gönderdiği yardım kolilerine AKP logosunun yapıştırıldığı görüntüler, büyük çekti.

"SİYASET YAPMAYIN" ÖYLE Mİ?

Eski Kültür Bakanı ve CHP Parti Meclisi üyesi Fikri Sağlar, söz konusu anların videosunu, sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

"'Siyaset yapmayın' öyle mi? Yurttaşların gönderdiği yardım kolilerine AKP logosunun yapıştırıldığını da gördük. Bu rezilliği tarif edebilecek söz yok."