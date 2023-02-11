Fikri Sağlar: Yurttaşların gönderdiği yardım kolilerine AKP logosu yapıştırılıyor
CHP Parti Meclisi üyesi Fikri Sağlar, büyük depremin yaralarını sarmak için deprem bölgesine gönderilen yardım kolilerine AKP logosunun yapıştırıldığı videoyu paylaştı. Sağlar, "Bu rezilliği tarif edebilecek söz yok" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ile yönelik yurttaşların yardım kampanyaları devam ederken, skandal bir görüntü ortaya çıktı.
Yurttaşların deprem bölgelerine gönderdiği yardım kolilerine AKP logosunun yapıştırıldığı görüntüler, büyük çekti.
"SİYASET YAPMAYIN" ÖYLE Mİ?
Eski Kültür Bakanı ve CHP Parti Meclisi üyesi Fikri Sağlar, söz konusu anların videosunu, sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:
"'Siyaset yapmayın' öyle mi? Yurttaşların gönderdiği yardım kolilerine AKP logosunun yapıştırıldığını da gördük. Bu rezilliği tarif edebilecek söz yok."
"Siyaset yapmayın" öyle mi?— Fikri Sağlar (@dfikrisaglar) February 11, 2023
Yurttaşların gönderdiği yardım kolilerine AKP logosunun yapıştırıldığını da gördük.
Bu rezilliği tarif edebilecek söz yok. pic.twitter.com/DCDKcQPWS6
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