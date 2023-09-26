Fındık fabrikasını istila ettiler: Günde 30 kilometre yol kat ediyor...

Ordu'da bir fındık fabrikasını çok sayıda 'kahverengi kokarca' böcekleri istila etti. Fabrikanın duvarlarında ve yerlerinde gezen böcekler, fabrika çalışanları tarafından toplandı.

DHA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 15:11
Fındık fabrikasını istila ettiler: Günde 30 kilometre yol kat ediyor...
Abone Ol google-news

Doğu Karadeniz'de fındık başta olmak üzere bahçelerde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir fındık fabrikasını istila etti.

Fabrikanın duvarlarında ve yerlerde gezen istilacı böceği fark eden işçiler, böcekleri toplayarak imha etti.

Günde 30 kilometre yol kat eden böcek türü, suyunu emdiği fındık ağaçlarının kökünün kurumasına neden oluyor. 


Player Alanı
fındık fabrika böcek türü böcek

İlgili Haberler

Son Dakika: Bursa'da orman ürünleri fabrikasında patlama! 1 işçi yaralandı

Son Dakika: Bursa'da orman ürünleri fabrikasında patlama! 1 işçi yaralandı
İzmir’de bitkisel yağ üretimi yapan fabrikada yangın!

İzmir’de bitkisel yağ üretimi yapan fabrikada yangın!
Tayvan'da golf fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

Tayvan'da golf fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunan Haberler