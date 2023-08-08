Maden ocağındaki göçük: Bir işçi hayatını kaybetti!

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bağlı Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen göçükte 38 yaşındaki 2 çocuk babası Erdal Karaçam hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 07:45
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesinde iddiaya göre 16-24 vardiyasında birinci ocakta üretim yaptığı sırada tavandan kömür yığının göçmesi sonucunda işçi Erdal Karaçam altında kaldı.

BİR İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Mesai arkadaşları tarafından göçük altından çıkarılan Erdal Karaçam’ın hayatını kaybettiği belirledi. 2 çocuk babası Karaçam’ın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karaçam’ın hayatını kaybetmesinin ardından ailesi ve mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Karaçam’ın 14 yıllık madenci olduğu öğrenildi. Karaçam’ın cenazesi yarın Devrek Yağmurca köyünde kalınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.


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