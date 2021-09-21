Fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 13 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada, 10'u kadın, 13 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çarşamba ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık işçilerini taşıyan Uğur G. yönetimindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Minibüste bulunan Saffet Ç., Fatma A., Hava G., Mahircan Ç., Gülpembe G., Zahide G., Temel G., Hanife G., Cansu G., Merve G., Menekşe T., Gamze Y. ile sürücü Uğur G. yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, dere yatağına yuvarlanan minibüs ise vinç yardımıyla çıkartıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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