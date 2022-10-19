Finlandiya'dan Türkiye açıklaması: Görüşmeler oldukça olumlu ilerliyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin, Türkiye ile NATO üyeliğine ilişkin devam eden görüşmelerde iyimser olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2022 Çarşamba, 16:40
Finlandiya'dan Türkiye açıklaması: Görüşmeler oldukça olumlu ilerliyor
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İzlanda Cumhurbaşkanı Guoni Thorlacius Johannesson ile bir araya geldi.

Sauli Niinistö, Türkiye ile Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin müzakerelerin “umut verdiğini” söyledi.

Niinistö, “Türkiye ile birkaç görüşmemiz oldu ve görüşmeler, hem İsveç hem de Finlandiya açısından oldukça olumlu ilerliyor” dedi.

Madrid'de üç ülke arasında imzalanan mutabakata değinen Niinistö, hem İsveç hem de Finlandiya'nın mutabakata uygun hareket ettiğini dile getirdi.

Niinistö, “Madrid mutabakatı çerçevesinde Türkiye'ye karşı yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.


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