Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin teklif, perşembe günü görüşülecek

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, perşembe günü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek.

DHA
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 17:42
Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin teklif, perşembe günü görüşülecek
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM'ye gönderilen ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından imzalanarak komisyona havale edilen kanun teklifi, gündeme alındı.

Söz konusu teklif, perşembe günü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Ardından teklif, uygun görülmesi halinde cuma ya da cumartesi günü Genel Kurula gelecek.

Teklif, üyeliğinin Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayacağı değerlendirilen Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını amaçlıyor.


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