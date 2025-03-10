Girdikleri villada, garajdaki aracın parçalarını çalıp evi ateşe verdiler!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 13:49

Güncelleme: 10.03.2025 - 13:49

Pazar ilçesi Ocak Mahallesi’nde Mustafa Yazıcı’ya ait 3 katlı villada, dün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Garaj kısmında başlayan yangın, kısa sürede tüm yapıyı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, villada kimsenin olmadığı belirlendi.

Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada villaya balkon kapısının kırılarak girildiği, şüpheli ya da şüphelilerin içeride yiyip içtiği ve kaldığı tespit edildi. Yangının garajdaki parçalara ayrılmış elektrikli otomobilden çıktığı belirlendi. Otomobilin bataryasının patlamaması olası faciayı önledi. Yangın sonrası parmak izi çalışması yapan ekipler, eve giren kişi ya da kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"ŞOK İÇERİSİNDE KALDIK"

Villanın sahibi Mustafa Yazıcı, “Ben yazın burada, kışın İstanbul’da yaşıyorum. Bana ‘Ev yanıyor’ diye bir telefon geldi. Ben de apar topar geldim. Geldiğimde her şeyin yandığını gördüm. Burada bir ya da birkaç kişi yaşam sürdürdüler. Çay içildi, bisküvi yenildi. Sigara ve sigara dışında farklı izmaritler bulundu. Şok içinde kaldık. Bu yörede yıllarda böyle bir şey olmadığı için kamera sistemi de koymadım” dedi.

"İNFİLAK ETTİRMEK İSTEDİLER"

Garajdaki aracının parçalarına ayrıldığını söyleyen Yazıcı, “Arabanın bagaj kapağı, ön kaputu, kapını yan tarafı ve farları aldılar. Yukarıdan eşya getirip arabayı ateşe vererek bu elektrikli arabanın pillerini fark edip, infilak ettirmek istediler. Bu çok enteresan bir olay” diye konuştu.