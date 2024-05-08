Firari hükümlü gizli bölmede saklanırken yakalandı

Rize’de 4 yıldır aranan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yapılan operasyon neticesinde yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 16:03
Firari hükümlü gizli bölmede saklanırken yakalandı
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Alınan bilgiye göre, Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından 29 Nisan 2024 tarihinde Pazar ilçesinde uyuşturucu madde bulundurmak, satın almak, yasadışı kenevir ekimiyle ilgili çalışma yapıldı. 

Çalışmalarda olayın şüphelisinin, hakkında görevini yaptırmamak için direnme, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ve bulundurma, silahla tehdit, ateşli silah ve mutat sayıdaki mermileri bulundurmak başta olmak üzere 11 adet suçtan ötürü toplamda 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 4 yıldır aranan C.G. (46) olduğu tespit edildi. 

Asayiş komando timi, jandarma asayiş timleri, TEM unsuru ve JASAT timleri tarafından Pazar’ın Yemişli köyünde operasyon gerçekleştirildi. İkamette yapılan operasyonda hükümlü şahıs mutfak tezgahının altından girilen gizli bölmede yakalandı.


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