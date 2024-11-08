Firari mahkum sahte kimliği ile kiraladığı evde yakalandı

Yayınlanma: 08.11.2024 - 13:55

Güncelleme: 08.11.2024 - 13:55

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı merkez ilçe jandarma komutanlığı ve Jandarma dedektifleri JASAT ekipleri 05 Kasım tarihinde Yozgat E Tipi ceza evinden firar eden ve hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçundan 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan K.D. sahte isim ile kiraladığı evinde yakalandı.

Yakalanan K.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Yozgat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.