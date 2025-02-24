‘Firari sanığa TOKİ konutu çıktı’ iddiası

Yayınlanma: 24.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 24.02.2025 - 04:00

Hatay’ın Antakya ilçesinde en az 260 kişinin yaşamını yitirdiği Rönesans Rezidans’ın firari müteahhidi H.Y.C. ile aynı isimde birisinin 24 Ocak 2025’te yapılan TOKİ kuralarında Antakya 1. etaptan daire hakkı kazandığı görüldü.

Yaşanan gelişme sonrası rezidansta altı yakınını yitiren dava avukatı Yeşim Toplu Cumhuriyet’e konuştu.

‘UTANMADAN BAŞVURMUŞ’

“Bu durumun bir isim benzerliği olduğuna inanmak istiyoruz. Yüzlerce kişinin katiline ev veriliyorsa da bu hatadan bir an önce dönülmeli” diyen avukat Toplu, bu kişilerin Rönesans Rezidansı “Deprem olsa içine girilecek ev” olarak sattıklarını ancak sonra bu iddialarını yargılama aşamasında reddettiğini anımsatttı.

“Eğer isim benzerliği değilse demek ki bu kişi utanmadan başvuruda bulunmuş. Firari olduğu halde bu işlemi yapabilmiş” diyen avukat Toplu, “Bu kişilerin böyle haklara sahip olmasını değil, bir an önce yakalanıp hak ettikleri cezaları almalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.