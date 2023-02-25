Fitness eğitmeninin 760 bin lirasını gasbettiler

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 11:28

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 11:29

Esenyurt, Hürriyet Mahallesi Toygar Sokak üzerinde saat 08.20 sıralarında meydana gelen olayda polise başvuran Fitness eğitmeni O.C.K, silahlı ve bıçaklı kişiler tarafından gasbedildiğini söyledi.

BIÇAK VE SİLAHLA TEHDİT ETTİLER

Mağdur O.C.K. içinde 760 bin lira bulunan çantayla evden çıkıp otomobiline bineceği sırada beyaz renkli bir otomobilden inen şüphelilerin kendisini bıçak ve silah kullanarak tehdit ettiğini söyledi.

Şüphelilerin elindeki çantayı alıp, otomobilinin lastiklerini bıçakla patlattıklarını anlatan O.C.K. "Daha sonra hızla oradan kaçtılar" dedi.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞARAK ŞÜPHELİLERİ YAKALADI

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerin kaçtığı otomobilin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi.

Kamera görüntüleri kullanılarak yapılan takip sonucu şüphelilerin otomobili park ettikleri yer ve girdikleri adres tespit edildi. Bu gelişme üzerine kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon yapıldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliler H.K.(25), İ.K.(26),Ö.Ş.(23) ve F.Y.(26) gözaltına alındı. Şüphelilerden oto tamirciliği yapan H.K. ve oto yıkamacılığı yapan İ.K.'ın daha önceden 7 suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.