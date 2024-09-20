Florya açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Florya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Florya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 2,5 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Avcılar Deniz Otobüsü İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.
Etiketler: #Florya
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