Florya açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Yayınlanma: 20.09.2024 - 07:18

Güncelleme: 20.09.2024 - 07:19

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Florya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 2,5 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Avcılar Deniz Otobüsü İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.