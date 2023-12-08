Foçalılar bilirkişi heyetini sloganlarla karşıladı: 'Taşocağı istemiyoruz'

Yayınlanma: 08.12.2023 - 12:10

Güncelleme: 08.12.2023 - 12:16

İzmir’in Foça ilçesi Kocamehmetler Köyü'nde faaliyette olan iki taşocağı, çevre ve insan can güvenliğini tehdit eder hale geldi. Köyün içine kadar giren taşocaklarına karşı başlatılan eylemler ve kamuoyu tepkisi sonucunda Foça Belediyesi faaliyetine devam eden her iki taşocağının kapatılması talepli dava açtı.

İzmir 4. İdare Mahkemesi’nde görülen her iki davada da mahkeme 25 Ekim 2023 tarihinde verdiği ara kararla 7 Aralık 2023 Perşembe günü keşfi gerçekleştirdi. Kocamehmetler Köylüleri mahkeme heyetine, zeytinlik alanın bitişiğinde, evlerinin içine kadar giren taşocaklarının can güvenliklerini tehdit ettiklerini söylediler.

KAPASİTE AŞIMI VAR

2016 yılından beri faaliyetini sürdüren Damba Madencilik İnşaat Sanayi ve Tic. AŞ’ye ait taşocağına 10 yıl süre ile işletme ruhsat izni verildiğini belirten Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu sözcüsü Ramis Sağlam her iki taşocağı ile ilgili olarak, “Yılda 4 bin 800 metreküp üretim yapması planlanan taşocağına ÇED raporu başvurusu da yapılmamış. Foça Belediyesinin işletmenin orman alanı içinde olması nedeniyle Orman Genel Müdürlüğü ile yaptığı belirtilen protokolün, ‘şirket gizliliği’ ileri sürülerek reddedildi” dedi.

HER TÜRLÜ BAŞVURUYU YAPTIK

Bugüne kadar dava da dahil olmak üzere CİMER ve ilgili tüm bakanlıklara şikayet başvurularını yaptıklarını sözlerine ekleyen Platform Sözcüsü Sağlam, “Kocamehmetler köyüne ve bu bölgedeki yerleşim alanlarına giden ana yola sıfır noktada taş çıkaran iki şirket de hiçbir önlem almadan faaliyetlerine devam ediyor. Çevre güvenliğini hiçe sayan taşocaklarının ağır tonajlı kamyonları ise köy yolunu tahrip etmiş durumda. Davanın lehimize sonuçlanarak her iki taşocağının da kapatılması bölgede yaşayan halkın ortak talebidir” dedi.