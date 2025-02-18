Foçalılar yetkililere seslendi: 'Mahkeme kararını uygula, taş ocaklarını kapa!'

Yayınlanma: 18.02.2025 - 14:14

Güncelleme: 18.02.2025 - 14:14

İzmir Foça'da, işletilen iki ayrı taş ocağı yöre sakinlerinin tepkisini çekiyor.

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu'nun hamlesiyle Foça Belediyesi tarafından taş ocakları aleyhine dava açıldı ve dava Foça halkının lehine sonuçlandı. Ancak taş ocaklarının kapatılmasına dair bir gelişme olmadı.

Duruma Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu, yaptıkları yeni açıklama ile tepki gösterdi.

Platformun açıklaması şu şekilde:

"İzmir’in Foça İlçesi Kocamehmetler Mahallesi mevkiinde Kamil Özgüle ve Çetin Damba tarafından işletilen iki ayrı taş ocağı yöre sakinleri ve tüm Foça kamuoyunda büyük rahatsızlık yaratmaktadır. İlgili taş ocakları ormanlık alan içine kadar girmiş bulunmakta, bölgenin en kadim ve yaygın tarım ürünlerinden biri olan zeytin bahçelerinin çok yakınında faaliyet yürüterek zeytincilik yasasına muhalefet etmektedir."

DAVA FOÇALILARIN LEHİNE SONUÇLANDI

"Kocamehmetler köyünde yürütülen tas ocakları faaliyetlerinin sağlıklı bir cevrede yasam hakkını ihlal ediyor. İşletme faaliyetlerinin ilgili yasa ve yönetmeliklere muhalefeti nedeniyle platformumuzun yürüttüğü çalışmalar sonucu Foça Belediyesi tarafından taş ocakları aleyhine dava açılmış ve dava Foça halkının lehine sonuçlanmıştır.

Açılan davada dosyaya sunulan ve mahkemenin gerekçeli kararına temel oluşturan bilirkişi raporunda taş ocakları faaliyetlerinin bölgeye verdiği zarar tüm uzmanlar tarafından ortaya konmuştur. Bilirkişi raporunda taş ocaklarının faaliyet gösterdiği alanın bulunduğu tepenin alt eteklerinden yaklaşık olarak 110 metre mesafeden itibaren yoğun zeytinliklerin yer almaktadır. Ayrıca kuzey yamaç hariç diğer üç yan çevresinde meyve bahçeleri ile yoğun üretim yapılan tarım arazilerinin yer aldığı bilgisine yer verilmiştir. Uzun yıllar boyunca emek ve çaba ile oluşturulmuş zeytin bahçelerinin korunması gerektiğine vurgu yapılmıştır."

MAHKEME KARARLARI UYGULANSIN

"İzmir 4. İdare Mahkemesi her iki taş ocağı hakkında Bakanlık tarafından verilen ÇED kapsam dışı kararlarını hukuka aykırı bularak iptal etmiş ve İdari Yargılama Usulü Kanunu 28. Madde gereği iptal kararlarının uygulanması için Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu tarafından Foça Kaymakamlığı'na bildirimde bulunmuştur.

Mahkemenin dava konusu yapılan ÇED kapsam dışı kararlarının iptali kararına rağmen her iki taş ocağı da faaliyetlerine yasa dışı olarak devam etmektedir. Platformumuz iptal edilen mahkeme kararının uygulanması için birden fazla kez ve birden çok kamu kurumuna dilekçe ile başvurarak her iki taş ocağı hakkında verilen mahkeme kararlarının uygulanmasını talep etmiş fakat başvurularımıza rağmen bu güne kadar sonuç alınamamıştır."

BAŞVURULARIMIZ SONUÇSUZ KALMIŞTIR

"Foça Kaymakamlığı, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü ve Foça Belediyesine yapmış olduğumuz başvurularda faaliyetini sürdüren, haklarında İzmir 4. İdare Mahkemesince verilmiş iptal kararları bulunan, iki ayrı taş ocağı hakkında makamlarınca bir denetim yapılıp yapılmadığı sorulmuş ve yasa dışı faaliyet yürüten taş ocaklarının faaliyetlerinin durdurulması talep edilmiştir."

MAHKEME KARARLARINA UYMAK ZORUNLUDUR

"Anayasa 138/4. Madde gereği yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

Yine 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. Maddesinde "Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.

Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez" seklindedir. Anayasa 56. Madde ile düzenlenen 'Çevre Hakkı' gereği herkes hem sağlıklı ve dengeli bir cevrede yasama hakkına hem de bu çevreyi bozmama, çevreyi koruma yükümlülüğüne sahiptir.

Foça’da sağlıklı ve dengeli bir çevrede yasam hakkını savunan ve Foça halkının birlikte mücadelesiyle var olan Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu olarak, mahkeme kararının uygulanarak Kocamehmetler köyü ile birlikte tüm Foça'nın doğal yaşamını ve insan sağlığını olumsuz etkileyen bu iki taş ocağının faaliyetlerinin bir an önce son bulmasını talep ediyoruz."